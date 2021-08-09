تقليص منحة الصحفيين بموازنة 2021

2021/08/09 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الثقافة والآثار النيابية، اليوم الاثنين، عن تقليص المبلغ المخصص لمنحة الصحفيين والفنانين والأدباء ضمن موازنة العام 2021.

وقالت رئيس اللجنة، سميعة الغلاب، بحسب الإعلام الرسمي، إن "هناك 27 ألف صحفي وأديب وفنان مخصصة لهم المنحة والتي كانت ألف دولار وبعدها تحولت الى مليون دينار بما يعادل 80 ألفا شهريا".

وأشارت إلى أن "وزير الثقافة حصل على موافقة منح نصف المبلغ الذي هو 27 ملياراً ليحصل على 13 ملياراً ونصف المليار بدلاً عن المبلغ الكامل"، مبينة أن "الحكومة أرسلت في الموازنة المنحة لكنها لم تذكر المبلغ 13 ملياراً ونصف المليار عند إرسالها الى مجلس النواب".

وأضافت الغلاي، أن "مجلس النواب وضع ضمن فقرة المنحة مبلغا قيمته 13 ملياراً ونصف المليار دينار، وبتدخل من نقيب الصحفيين العراقيين ولقائه برئيس مجلس النواب والمالية النيابية تمت اضافة 6 مليارات لتصبح قيمة المنحة الكلي 19 ملياراً ونصف المليار ليكون استحقاق المستفيد بما يقارب 750 ألف دينار، ولكن عند اقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية وجدنا فقط المبلغ المضاف 6 مليارات دينار".

وأوضحت أن "وزير الثقافة ضيق على موازنة الوزارة وسحب من ميزانيتها 6 مليارات دينار ليكون المبلغ 12 ملياراً وهذا المبلغ لا يشمل الجميع"، مبينة أن "هناك اشكالية بالتوزيع وما هي الاسماء التي تعتمد"، مبينة أن "لجنة الثقافة اجتمعت مع نقابات الصحفيين والادباء والفنانين ولكن لم تتوصل الى آلية وأناطت الموضوع بعهدة وزير الثقافة لإنصاف هذه الشرائح".

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