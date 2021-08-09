الخزعلي : هناك من يهاجم إيران ويصمت أمام القصف التركي وجرائم دول الخليج ضد العراق

2021/08/09 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ان :هناك من يهاجم إيران ويصمت أمام القصف التركي وجرائم دول الخليج ضد العراق.وقال في كلمة متلفزة ان هناك دولة قدمت 5 آلاف انتحاري قتلوا المئات من العراقيين الأبرياء.واضاف ان هناك مساعٍ لإيجاد مشاكل اجتماعية في محافظات الجنوب من خلال استهداف شيوخ العشائر وهناك من يحاول نقل الفوضى التي حدثت في ذي قار الى محافظة ميسان.واشار الخزعلي الى ان : إسرائيل وعن طريق أدوات عراقية تعمل على تنفيذ اغتيالات أخرى في الجنوب وهناك مخطط لاغتيال ناشطين بالتظاهرات يقابل ذلك اغتيال قيادات في الحشد الشعبي بهدف خلق الفوضى.ودعا الناشطين الى عدم الثقة بموظفي السفارات لأنهم موظفو استخبارات ونوصي الأخوة في المقاومة بأخذ الحيطة والحذر من الفتن.وتابع الخزعلي: نقول للذين يحاولون نشر الفوضى لزعزعة الاستقرار نحن نراقبكم وسنتخذ ما يلزم بالأسلوب المناسب./انتهى3

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