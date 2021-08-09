صحيفة اسبانية : ميسي لازال في برشلونة .. ولن يسافر إلى باريس حتى يوافق والده ومحاموه على عقد سان جيرمان

2021/08/09 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت صحيفة / موندو ديبورتيفو/ الإسبانية، إن نجم الارجنتيني ليونيل الميسي لا يزال في منزله ببرشلونة لمراجعة عقده مع سان جيرمان.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ممثلي ميسي أكدوا أنباء وصول العقد الخاص بسان جيرمان.وأوضحت ان : ميسي لا يزال يحلل ويراجع شروط العقد، لأن هناك بنود يجب النظر لها بدقة مثل الراتب السنوي، لأن الأرقام المتداولة غير صحيحة.وقالت إن : ميسي يدرس أيضًا حقوق الصور، لأنه كان يملكها في نادي برشلونة، بالإضافة إلى أن اللاعب الأرجنتيني يتعامل مع شركة ملابس، بينما سان جيرمان متعاقد مع شركة أخرى.وأضافت أن ميسي لن يسافر إلى باريس حتى يوافق والده ومحاموه على عقد سان جيرمان./انتهى3

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