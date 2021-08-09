تحالف الفتح يكشف عن تطور جديد بين الكاظمي والفصائل العراقية

2021/08/09 | 22:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، الاثنين، تشخيصه لتطور في العلاقة بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والفصائل المسلحة في العراق.

وقال البطيخ في لقاء متلفز تابعه NRT عربية، (9 آب 2021)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصبح رقما الان لدى العامل الدولي، وأن والقوى الدولية تقف الى جانبه".

وأضاف، أن "هناك انسجاما ومرونة بين الفصائل المسلحة والكاظمي في الوقت الحالي، بعد ان كانوا ضده"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء ليس عدوانيا في التعامل مع الازمات".

H.J.H

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