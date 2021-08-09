الحوثي يعرض إطلاق سراح

2021/08/09 | 22:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، الاثنين، على المملكة العربية السعودية إطلاق سراح "أسرى سعوديين" لدى الحوثيين في اليمن مقابل الإفراج عن معتقلين من أعضاء حركة حماس في السعودية.

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