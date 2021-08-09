2021/08/09 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

كشفت لجنة الثقافة والآثار النيابية عن تقليص المبلغ المخصص لمنحة الصحفيين والفنانين والأدباء ضمن موازنة العام 2021، فيما أشارت إلى وجود بحث ومناقشات لإيجاد آلية في التوزيع بين المستحقين.

وقالت رئيس لجنة الثقافة والآثار النيابية سميعة الغلاب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "هناك 27 ألف صحفي وأديب وفنان مخصصة لهم المنحة والتي كانت ألف دولار وبعدها تحولت الى مليون دينار بما يعادل 80 ألفا شهريا".

وأشارت إلى أن "وزير الثقافة حصل على موافقة منح نصف المبلغ الذي هو 27 ملياراً ليحصل على 13 ملياراً ونصف المليار بدلاً عن المبلغ الكامل"، مبينة أن "الحكومة أرسلت في الموازنة المنحة لكنها لم تذكر المبلغ 13 ملياراً ونصف المليار عند إرسالها الى مجلس النواب".

وأضافت الغلاب، أن "مجلس النواب وضع ضمن فقرة المنحة مبلغا قيمته 13 ملياراً ونصف المليار دينار، وبتدخل من نقيب الصحفيين العراقيين ولقائه برئيس مجلس النواب والمالية النيابية تمت اضافة 6 مليارات لتصبح قيمة المنحة الكلي 19 ملياراً ونصف المليار ليكون استحقاق المستفيد بما يقارب 750 ألف دينار، ولكن عند اقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية وجدنا فقط المبلغ المضاف 6 مليارات دينار".

وأوضحت أن "وزير الثقافة ضيق على موازنة الوزارة وسحب من ميزانيتها 6 مليارات دينار ليكون المبلغ 12 ملياراً وهذا المبلغ لا يشمل الجميع"، مبينة أن "هناك اشكالية بالتوزيع وما هي الاسماء التي تعتمد"، مبينة أن "لجنة الثقافة اجتمعت مع نقابات الصحفيين والادباء والفنانين ولكن لم تتوصل الى آلية وأناطت الموضوع بعهدة وزير الثقافة لإنصاف هذه الشرائح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة النيابية: منحة الصحفيين تقلّصت وندرس آلية جديدة في توزيعها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة النيابية: منحة الصحفيين تقلّصت وندرس آلية جديدة في توزيعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).