مصدر مطلع: العراق سيرعى مباحثات مباشرة بين واشنطن وطهران بعد قمة بغداد

2021/08/09 | 22:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، ان قمة

بغداد المرتقبة والتي ستعقد نهاية

الشهر الجاري هي استكمال لخلق بيئة

مناسبة للبدء بحوار مباشر بين واشنطن

وطهران.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "الحكومة

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