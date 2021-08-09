الإعلام الأمني: القبض على إرهابي يعمل ما يعرف بولاية العراق شمالي بغداد

2021/08/09 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على ارهابي كان يعمل فيما يسمى بمفرزة امنية ضمن ولاية العراق شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، من خلال مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، وبعد عملية الرصد والمتابعة، فقد تم القاء القبض على احد الارهابيين الذي عمل كعنصر فيما يسمى مفرزة أمنية ضمن ولاية العراق قاطع شمالي بغداد".واضافت، انه "وبحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا الارهابي نفذ العديد من العمليات الإرهابية"، مبينة انه "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً لإكمال أوراقه التحقيقية".

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