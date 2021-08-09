2021/08/09 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط شحنة من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في منفذ زرباطية.وذكرت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “انطلاقًا من مبدأ حماية المنتج المحلي ضبطت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي شاحنة محملة بمادة (طماطم) والتي يمنع إستيرادها ودخولها البلاد التزاما بمحددات الروزنامة …

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