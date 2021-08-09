بارزاني يطلب من مواطني الإقليم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

2021/08/09 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان هنأ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، المسلمين في كردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.وقال بارزاني في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “مع إشراقة العام الهجري الجديد، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المسلمين في كردستان والعراق والعالم، سائلاً الباري عزّ وجلّ أن يغدق علينا مزيداً من …

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