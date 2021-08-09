سائرون ينتقد حديث المالكي ويطالب بفتح ملفات الفساد في سنوات حكمه

2021/08/09 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انتقد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، اليوم الاثنين، ما تحدث به رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي في مؤتمر انتخابي، مطالبا بفتح ملفات الفساد التي حدثت طيلة سنوات حكمه.وقال الربيعي […]

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