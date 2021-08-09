"أحرق نفسه احتجاجا على مصادرة عربته".. "مظاهرات" تندد بمصرع شاب مغربي

2021/08/09 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شاب مغربي مصرعه بعدما أضرم النار في جسده احتجاجا على مصادرة السلطات عربة كان يستعملها في نقل المسافرين بدون ترخيص قانوني قرب الدار البيضاء، وفق ما أفاد مصدر في عائلته وكالة فرانس برس، الاثنين.

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