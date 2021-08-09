2021/08/09 | 22:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة وصف تقرير أممي التغيرات المناخية في العالم بغير المسبوقة، وأكد أن تداعياتها ستستمر لآلاف السنين، مشيرا إلى ارتفاع أسرع من المتوقع لدرجات الحرارة.وفي تقريرها الذي تم الكشف عنه اليوم الاثنين، قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن دور البشر في الاحترار العالمي لا لبس فيه.وحذرت المنظمة في التقرير من أن …

ظهرت المقالة تقرير أممي يصف التغيرات المناخية في العالم بغير المسبوقة ويحذر من ارتفاع درجات الحرارة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أممي يصف التغيرات المناخية في العالم بغير المسبوقة ويحذر من ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أممي يصف التغيرات المناخية في العالم بغير المسبوقة ويحذر من ارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).