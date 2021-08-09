الإعلام الأمني تعلن القبض على أحد عناصر ’ولاية العراق’ شمالي بغداد

2021/08/09 | 22:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القاء القبض على أحد عناصر ما تسمى بـ “ولاية العراق” شمالي بغداد.وذكر بيان للخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، من خلال مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، وبعد عملية الرصد والمتابعة، فقد تم القاء القبض على أحد …

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