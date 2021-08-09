الخلية: القبض على أحد عناصر ’ولاية العراق’ شمالي بغداد

2021/08/09 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القاء القبض على أحد عناصر ما تسمى بـ "ولاية العراق" شمالي بغداد.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 آب 2021)، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، من خلال مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، وبعد عملية الرصد والمتابعة، فقد تم القاء القبض على أحد الارهابيين الذي عمل كعنصر فيما يسمى مفرزة أمنية ضمن ولاية العراق قاطع شمالي بغداد، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا الارهابي نفذ العديد من العمليات الإرهابية ، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً لإكمال أوراقه التحقيقية".

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