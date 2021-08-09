الكشف عن توجه ايراني جديد بشأن الفصائل المسلحة العراقية

2021/08/09 | 23:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المتحدثة بإسم "ائتلاف النصر" ايات مظفر نوري، الاثنين، ان ايران لا تريد تقوية الفصائل المسلحة على حساب الدولة العراقية، مشيرة الى ان طريقة تعامل البعض من هذه الفصائل اضعفت موقف ايران في الداخل العراقي.

وقالت نوري في لقاء متلفز تابعه NRT، اليوم (9 اب 2021)، ان "الرئيس الايراني الجديد عندما يتحدث عن دولة عراقية قوية، فهو لايريد تقوية الفصائل على حساب قوى الدولة الموجودة، لانهم لمسوا ما حصل من ضعف في موقف الدولة الايرانية في العراق عندما ازدادت قوة هذه الفصائل".

واضافت، ان "الايرانيين يريدون دولة عراقية قوية تتحكم بقراراتها، في حين ان طريقة تعامل بعض الفصائل المسلحة اضعفت ايران، لان تحركات بعضها لم تكن بصورة مركزية، بل كان هناك عمل عشوائي لايصال رسائل بانهم يعملون بتوجه عقائدي، وهذا مما أضعفها داخليا".

واشارت الى ان "المسؤوليين الايرانيين يشيرون صراحة الى عدم وجود علاقة قوية في 2018 بين الدولتين العراقية والايرانية، رغم قرب الحكومة منهم، مؤكدين على عدم وجود مصالح ايرانية حقيقة في داخل العراق، بل كان هناك تغول في اتخاذ القرارات ونقمة شعبية ضد طهران".

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