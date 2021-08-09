تصريحات حكومية جديدة حول انسحاب القوات الاميركية من العراق

2021/08/09 | 23:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الاثنين، انسحاب قوات المهام في التحالف الدولي، فيما اشار الى أن القوات العراقية بحاجة إلى المستشارين والتدريب، سيما ان خطر داعش مازال موجودا.

وقال رسول في تصريحات للاعلام الرسمي، تابعها NRT عربية، (9 آب 2021)، إن "الانسحاب جاء وفق مخرجات الحوار الاستراتيجي،وأن القوات المنسحبة ليست قتالية وإنما مهمتها حماية القوات الأمريكية الموجودة ضمن التحالف الدولي".

وأضاف، أن "القوات الأمنية العراقية بحاجة إلى المستشارين والتدريب"، لافتا الى أن المستشارين سيبقون وحمايتهم ستكون من مسؤولية القوات العراقية".

وفيما أشار رسول، الى أنه "لن نحتاج إلى قوات مقاتلة أجنبية على الأرض، أوضح، أن "طائرات إف 16 تحتاج إلى 300 مليون دولار سنويا لأغراض الصيانة".

وتابع، "نحتاج الى خبرات اجنبية لاستكمال بناء قدراتنا"، مؤكدا على أن "جميع صنوف القوات المسلحة قادرة على مواجهة اي تهديد خارجي".

H.J.H

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