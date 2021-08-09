"الكهرباء" العراقية: خطط قصيرة وطويلة الأمد لزيادة إنتاج الطاقة

2021/08/09 | 23:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: طالبت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، بإطلاق موازنات طارئة لإدامة قطاع الطاقة، فيما كشفت عن خطط قصيرة وطويلة الأمد لزيادة الإنتاج، حددت سبباً يسمح باستمرار استهداف أبراج الطاقة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لقناة العراقية …

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