خبير أمني: جهات خارجية تشن حربا ضد العراق وبعض الكتل الداخلية تتعاون معها

2021/08/09 | 23:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الامني، عدنان الكناني، اليوم الاثنين، جهات خارجية تشن حربا ضد العراق وبعض الكتل الداخلية تتعاون معها، مشيرا ان الجيش العراقي أُشغل بمشاكل داخلية لترك الساحة مفتوحة امام الاتراك.وقال الكناني في برنامج حصاد الايام، ان “تركيا تتجاوز على السيادة العراقية بشكل واضح وسط صمت حكومي”، موضحا ان “تركيا تستبيح الارض العراقية بكل […]

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