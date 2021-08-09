شاهد لحظة إطلاق نار في حي فرنسي مزدحم بمدينة نيو أورلينز الأمريكية

2021/08/09 | 23:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر هذا الفيديو من كاميرا مراقبة تابعة لشركة EARTHCAM، لحظة إطلاق النار في شارع مزدحم في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية في وقت باكر من صباح الأحد.

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