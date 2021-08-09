إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة في ناحية آمرلي

2021/08/09 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في ناحية أمرلي.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية، فقد تمكنت القوات الأمنية من احباط محاولة تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة المفتول التابعة إلى ناحية امرلي ضمن قضاء طوزخورماتو".

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