2021/08/09 | 23:18 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رسول: قدرة داعش الإرهابي ليست كالسابق وهناك رفض شعبي كبير في مناطق نشاطه

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