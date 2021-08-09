بسبب انقطاع الأوكسجين.. وفاة تسعة مرضى كورونا في مستشفى روسي

2021/08/09 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى تسعة مصابين بكوفيد-19، الاثنين، بعد عطل طرأ على أنبوب أوكسجين في مستشفى في فلاديكافكاز، عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية، وفق ما أفاد وزير الصحة.

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