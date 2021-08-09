كتاب (منهج الاخراج) - فاضل خليل

2021/08/09 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل " إن من الضروري أن نحصل على ممثلين جيدين، بدلا من الحصول على عرض مسرحي جيد" (جوته).فن المخرج : فن الفعل ...



فن المتفرج إن فن المخرج يعني فن الفعل، و بمعنى أكثر دقة: هو الفن الذي يوصل المعنى، والثقافة، وكل المواقف إلى الناس بمسؤولية.



وذلك من خلال التجسيد الدقيق لذلك النشاط (الفعل)، فلا وجود للف ......





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