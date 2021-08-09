2021/08/09 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد - 1 -يعتقد أو يدعي البعض من المسرحيين العراقيين الجدد أنهم هم الذين بدأوا التجديد في النص أو في العرض المسرحي وخصوصاً أولئك الذين تركوا الوطن وعادوا إليه بعد أن شاهدوا عروضاً مسرحية تختلف عما كانوا يشاهدونه في بلدهم ، بيد أن الحق والانصاف يقتضي أن نُذكّر بعدد من النماذج التجديدية أو التجريبية التي ظهرت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.لم يكن المسرح في العراق يعرف المونودراما ولكن ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نماذج مختارة من التجديد والتجريب في المسرح العراقي 1 - سامي عبد الحميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نماذج مختارة من التجديد والتجريب في المسرح العراقي 1 - سامي عبد الحميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).