هل ستغير العولمة مفهوم النخبة ؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2021/08/09 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد ظلت كلمة النخبة والنخب Elite لفترة طويلة كلمة مؤثرة فى العلوم السياسية والاجتماعية وفى الثقافة والفكر والرأى العام على اعتبار أن تعريف النخبة بصورة عامة يتضمن المؤثرين فى المجتمع وتوجهاته وبالتالى فهم يقودون المجتمع ويشكلون اتجاهات الرأى العام سواءً السياسى أو الفكرى أو الثقافى أو الاجتماعى أو حتى الدينى ، فالنخبة بتعبير شائع هم من يرفعون المجتمع لأعلى بتأثيرهم الكبير عليه ، لذلك فإن المجتمعات تتش ......





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