القوات الأمنية تحبط محاولة تفجير أحد أبراج نقل الكهرباء شمال شرقي صلاح الدين

2021/08/09 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، احباط محاولة تفجير أحد ابراج الطاقة الكهربائية قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 آب 2021)، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية، فقد تمكنت القوات الأمنية من احباط محاولة تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة المفتول التابعة إلى ناحية امرلي ضمن قضاء طوزخورماتو".

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