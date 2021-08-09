2021/08/09 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..الحصة التدريبية المسائية لمنتخبنا الوطني في معسكر إسبانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الحصة التدريبية المسائية لمنتخبنا الوطني في معسكر إسبانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الحصة التدريبية المسائية لمنتخبنا الوطني في معسكر إسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).