إحباط محاولة تفجير احد ابراج الطاقة في صلاح الدين

2021/08/09 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، باحباط محاولة تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية في قضاء طوزخورماتو.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية تمكنت اليوم، من احباط محاولة تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة المفتول التابعة إلى ناحية امرلي ضمن قضاء طوزخورماتو".

وأضافت، أن "ذلك جاء من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية".

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