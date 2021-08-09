شرطة الأنبار توضّح مجريات مقتل

2021/08/09 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاثنين، توضيحا حول مجريات مقتل "العريس" أثناء حفل زفافه، في المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نود التوضيح حول ماتناقلته وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حادثة مقتل الشاب (احمد كوان خشان حمد) خلال حفل زفافه".

وأضافت: "نود اعلامكم بحصول حادث اطلاق عيار ناري واحد من بندقيه نوع برنو من قبل الجاني ابن عم الشاب المتوفى وهو(ثابت دويح خشان حمد) في سقف البيت وارتداد تلك الرصاصة واصابة المجنى عليه اعلاه في منطقة الرأس".

وتابعت: "على الفور تم تشكيل قوة من مراكز الشرطة وافواج الطوارئ والتوجه الى المكان المقصود وجمع كل ماله مساس بالحادث وضبط البندقيه نوع برنو وظرف فارغ واحد".

وأشارت القيادة، إلى "نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج الا انه قد فارق الحياة نتيجة الاصابة التي تعرض لها خلال هذا الحادث"، مردفة أن "الجاني قد لاذ بالفرار ولا زال البحث جاري عنه من اجل القاء القبض وتوقيفه وفق الماده 411 ق.ع وفق قرار قاضي التحقيق المختص".

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