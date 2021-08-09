قيادي في حركة”النهضة”: خلافنا مع الرئيس نحله بالحوار

2021/08/09 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أكد القيادي في حركة “النهضة” عبد اللطيف المكي، أن الخلافات بين الفرقاء التونسيين، بما في ذلك الخلاف بين الرئيس والنهضة، لا يمكن حلها إلا عبر الحوار ومنطق التشاركية.ورأى المكي في تصريح صحفي، أن “تونس تعيش أزمة سياسية حقيقية تحتاج إلى حوار بين الجميع، مشددا على أن تحميل الإسلاميين وحدهم المسؤولية دون …

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