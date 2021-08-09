القبض على عدد من التجار المخالفين

2021/08/09 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على 12 تاجرا بعد محاولتهم استغلال المواطنين ورفع اسعار المواد الغذائية.وذكر بيان للوكالة : انه تم القاء القبض على 12 تاجرا من المخالفين واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل نتيجة استغلالهم للمواطنين .واضافت ان : عملية القبض تمت بعد ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدة لاحد المواطنين وبتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي لتعزيز إجراءات المراقبة لبعض ضعاف النفوس من تجار المواد الغذائية الذين عمدوا إلى رفع أسعار هذه المواد مع حلول شهر محرم الحرام واستغلال حرص مواطنينا على إقامة مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام./انتهى3

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