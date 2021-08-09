شرطة ميسان تلقي القبض على تاجر للمخدرات بحوزته كيلو غرامين من مادتي الكريستال والحشيشة

2021/08/09 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، القبض أحد تجار المخدراتبحوزته كمية من مادتي الكريستال والحشيشة . ذكرت المديرية في بيان ، أن مفارز قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية بالاشتراك مع مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية ، القت القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلوغرامين من الكريستال والحشيشة عبر سيطرة العزير (احدى السيطرات الرئيسية الفاصلة بين محافظتي البصرة وميسان) ..واشارت إلى إحالة التاجر مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ./انتهى س

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