الخزعلي يحذر ناشطي التظاهرات.. الاغتيالات قادمة

2021/08/09 | 23:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الامين العام لعصائب اهل الحققيس الخزعلي، الاثنين، من مخطط لاغتيال ناشطين بالتظاهرات يقابله اغتيال لقيادات في الحشد الشعبي بهدف خلق الفوضى.

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة، تابعه NRTعربية (9 اب 2021) إن "الشيء الأكيد الذي نحذر منه أنه حصلت وستحصل محاولات لزعزعة الاستقرار في البلد من خلال إيجاد مشاكل إجتماعية من خلال استهداف شيوخ العشائر العموم واتهام عشائر أخرى بها، ومحاولة نقل الفوضى من محافظة ذي قار إلى محافظات الجنوب الأخرى وهذا ما بدأ في محافظة ميسان عندما تم اغتيال ابن الشيخ العام لقبلية كعب واتهام عشيرة ميسانية به".

وأضاف الامين العام لحركة عصائب أهل الحق، أن "من معلوماتنا المؤكدة أن هناك مخططا لزعزعة الإستقرار من خلال إغتيال ناشطي التظاهرات وليس إلقاء التهمة فقط على قيادات وكوادر من فصائل المقاومة والحشد الشعبي لأن هذه التجربة فشلت ولم تحقق النتائج المرجوة وإنما إغتيال شخصيات مهمة من الفصائل والحشد من أجل إستفزازهم ودفعهم إلى الرد الإنفعالي ".

واشار "كذلك ننبه الناشطين ألا تثقوا بموظفي السفارات لأنهم ليس عندهم أي مانع أن يبيعوكم ويضحوا بكم إذا رأوا أن هذا يحقق اهدافهم وهؤلاء موظفي السفارات في الحقيقة كلهم أعضاء أجهزة مخابرات يستخدمون الغطاء الدبلوماسي لتمرير نشاطاتهم، وكذلك نوصي الأخوة المقاومين على الحيطة والحذر خلال هذه الفترة".

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