المكصوصي تطالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي

2021/08/09 | 23:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اوضحت المرشحة عن تحالف الفتح، مديحة المكصوصي، اليوم الاثنين، ان هناك اكثر من 6000 مشروع متلكأ بسبب الفساد، مطالبة الحكومة بوضع خطة استراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي.وقالت المكصوصي في برنامج حصاد الايام، ان “الحكومة الحالية لم تقدم شيئا مقنعا للمواطن العراقي”، مبينة ان “هناك اكثر من 6000 مشروع متلكأ بسبب الفساد”.واوضحت انه “نحتاج […]

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