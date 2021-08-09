ماكرون مهاتفا رئيسي والكاظمي:مطالبة إيران بالعودة لمفاوضات النووي وبحث مؤتمر جوار العراق

2021/08/09 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬باريس‭ ‬–‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحفظ‭ ‬‮«‬حقوق‮»‬‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بينما‭ ‬دعاه‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬جرى‭ ‬بينهما‭ ‬الإثنين،‭ ‬الى‭ ‬استئناف‭ ‬سريع‭ ‬لمباحثات‭ ‬فيينا‭. ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬تواصل‭ ‬معلن‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬غربي‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ […]

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