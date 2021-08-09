عجالة غير مبررة في بغداد

2021/08/09 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يبدو‭ ‬انَّ‭ ‬المباحثات‭ ‬السرية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬شجعت‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬لدول‭ ‬جوار‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬والمؤتمر‭ ‬ذو‭ ‬صفة‭ ‬دولية‭ ‬دعيت‭ ‬له‭ ‬دول‭ ‬كبرى،‭ ‬وتردد‭ ‬انَّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬سيشارك‭ ‬شخصياً‭.‬ لكن‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬الاستعداد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬منسجما‭ […]

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