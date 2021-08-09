بلينكن يهدد إيران بعدم الإفلات من العقاب والخبراء يستبعدون الضربة العسكرية

2021/08/09 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬الزمان‭ ‬ توعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬مجددا‭ ‬الاثنين‭ ‬بمعاقبة‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬العرب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬السماح‭ ‬‮«‬بالإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‮»‬‭.‬ ‭ ‬وبحسب‭ ‬الخبراء‭ ‬فإن‭ ‬الرد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سوى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭.‬مستبعدين‭ ‬الضربة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ […]

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