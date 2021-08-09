البنتاغون: قلقون من الوضع في أفغانستان

2021/08/09 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن قلقلها بشأن الوضع الأمني في أفغانستان.وذكرت في بيان اليوم الاثنين، أنها تعرب عن قلقلها بشأن الوضع الأمني في أفغانستان، معتبرة أنه "لا يسير في الاتجاه الصحيح"، مع سيطرة عناصر طالبان على سادس عاصمة إقليم في البلاد.وووفقا لوكالة "رويترز" أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تصريح صحفي: "إن الولايات المتحدة قلقة من هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن قوات الأمن الأفغانية لديها القدرة على محاربة الحركة المتشددة".وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة عن مصرع 27 طفلاً في أفغانستان خلال ثلاثة أيام وسط قتال عنيف بين حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية.المصدر: سبوتنيك

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