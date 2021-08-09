تعرض لداعش يوقع ضحية ومصاب من الحشد في نينوى

2021/08/09 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع ضحية ومصاب من الحشد العشائري، جراء هجوم داعشي، في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا تعرض على نقطة امنية تابعة للحشد العشائري في قرية معيزيلة ضمن قضاء مخمور".وأضاف المصدر، أن "التعرض اسفر عن وقوع ضحية من الحشد واصابة اخر".

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