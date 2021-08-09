أول وفاة بفيروس ماربورغ الفتاك في جنوب أفريقيا

2021/08/09 | 23:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات في غرب أفريقيا أول حالة إصابة معروفة في المنطقة بفيروس ماربورغ بعد وفاة ما لا يقل عن شخص واحد في غينيا بسبب مرض الحمى النزفية، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين.

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