شرطة الأنبار تصدر بياناً بعد حادثة مقتل عريس في حفل زفافه

2021/08/10 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت قيادة شرطة محافظة الأنبار، الاثنين، مقتل شاب برصاصة في رأسه أثناء حفل زفافه، في حادثة هزّت قضاء القائم غربي المحافظة.

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وجاء في بيان للقيادة تلقى "ناس"، نسخة منه (9 آب 2021)، أنه "بناء على ماتناقلته وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حادثة مقتل الشاب (احمد كوان خشان حمد) خلال حفل زفافه، نود اعلامكم بحصول حادث اطلاق عيار ناري واحد من بندقيه نوع برنو من قبل الجاني ابن عم الشاب المتوفي وهو(ثابت دويح خشان حمد) في سقف البيت وارتداد تلك الرصاصه واصابة المجنى عليه اعلاه في منطقة الرأس".

وأضاف البيان أنه"وعلى الفور تم تشكيل قوة من مراكز الشرطة وافواج الطوارئ والتوجه الى المكان المقصود وجمع كل ماله مساس بالحادث وضبط البندقية نوع برنو وظرف فارغ واحد، ونقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، الا انه قد فارق الحياة نتيجة الاصابة التي تعرض لها خلال هذا الحادث".

وتابع البيان أن "الجاني قد لاذ بالفرار ولا زال البحث جاريا عنه من اجل القاء القبض وتوقيفه وفق الماده ٤١١ ق.ع وفق قرار قاضي التحقيق المختص".

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