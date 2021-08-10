العمليات المشتركة: تشكيل

2021/08/10 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن تشكيل مراكز وقوة امنية مشتركة لتعقب الارهابيين والمطلوبين للقضاء في كل مناطق العراق ومن بينها اقليم كردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد النجاحات الكبيرة المتحققة نتيجة للتنسيق بين الاجهزة الامنية الاتحادية والاجهزة الامنية الموجودة في اقليم كردستان تم اتخاذ قرارات مهمة لتعزيز هذه النجاحات وتعميمها".

واضاف الخفاجي، أنه "تقرر تشكيل مراكز امنية مشتركة تضم ممثلين عن القوات الاتحادية وممثلين عن حرس وامن الاقليم والبيشمركة تتولى هذه القوات مسؤوليات محددة".

ولفت الى ان "هذه المسؤوليات هي متابعة وملاحقة الارهابيين والمطلوبين للقضاء داخل الاقليم وفي اي منطق بالعراق"، مؤكداً ان "هذه القوات تتحرك دون تقيد بامرة العمليات المشتركة".

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