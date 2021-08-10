العلم الأوليمبي يرفرف في باريس من جديد بعد مرور 100 عام على احتضانها الاولمبياد

2021/08/10 | 00:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تسلمت باريس اليوم الاثنين العلم الأوليمبي كإشارة انطلاق لبدء التحضير لاستضافة البطولة الرياضية في عام 2024، وذلك بعد مرور مائة عام على آخر مرة احتضنت فيها فرنسا الألعاب الأوليمبية.وقالت عمدة باريس آن هيدالجو عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "إلى أي مدى وصلنا منذ حصولنا على شرف استضافة دورة الألعاب الأوليمبية( باريس2024)، دعونا نعيش الروح الأوليمبية الآن حتى حفل الافتتاح في 26 تموز 2024".وهبط العلم في العاصمة الفرنسية بعد يوم واحد فقط من حفل اختتام دورة طوكيو 2020، حيث تسلمت باريس الشعلة الأوليمبية ".وسبق رفع العلم الأوليمبي أيضا اليوم وصول الرياضيين الفرنسيين الذين كانوا لا يزالون في اليابان، حيث فازت فرنسا بـ33 ميدالية، أي أقل بواقع تسع ميداليات مما كانت عليه في دورة الألعاب الأوليمبية في ريو 2016.وكانت باريس قد قدمت يوم الأحد عرضا مسبقا لألعابها الثلاثة، بعد دورتي عامي 1900 و1924، بحفل عند سفح برج إيفل، كان متاحا أمام العامة، وفيه تم تقديم عرض صغير ، وهي لعبة ستظهر لأول مرة في أولمبياد 2024.يذكر ان العاصمة الفرنسية باريس أول مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الحديثة مرتين (1900 – 1924 )و شارك في الدورة الثانية 3089 لاعبا ولاعبة (135 لاعبة) من 44 دولة تنافسوا على 126 مسابقة في 17 لعبة، وفي هذه الدورة أنشئت للمرة الأولى قرية أولمبية لللاعبين وحوض سباحة أولمبي حقيقي ".وكانت فرنسا قد حصلت على المركز الثالث في ترتيب جدول الميداليات في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية باريس 1924, بعد الولايات المتحدة الامريكية وفلندا , برصيد 38 ميدالية (13 ذهبية , 15 فضية , 10 برونزية )".ومن نجوم الدورة الفنلندي بافو نورمي الملقب بالشبح الذي خطف الأضواء من الولايات المتحدة بفوزه بخمس ذهبيات في الجري المتوسط والطويل وبرز أيضا عداء المسافات القصيرة البريطاني هارولد أبراهامز والسباح الأمريكي جوني ويسمللر الذي لعب بعد ذلك دور طرزان في السينما"./انتهى2

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