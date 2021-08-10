استشهاد واصابة ثلاثة من الحشد العشائري بهجوم مسلح جنوب شرق الموصل

2021/08/10 | 00:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى استشهاد منتسب للحشد العشائري واصابة اثنين اخرين بهجوم مسلح جنوب شرق الموصلوقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" منتسبا للحشد العشائري (فوج 38) استشهد واصيب اثنان بهجوم لداعش على نقطة تفتيش لهم في قرية معيزيلة التابعة لقضاء مخمور جنوب شرق الموصل"واضاف المصدر ان " القوات الامنية طوقت المكان ونقلت المصابين للمستشفى وفتحت تحقيقا بالحادث "/انتهى

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