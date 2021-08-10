2021/08/10 | 00:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل واصابة اثنين من افراد الحشد العشائري في هجوم لمسلحي داعش في محافظة نينوى.

وذكر المصدر في تصريح خاص لمراسلNRT، اليوم (9 اب 2021)، ان "مقاتلا من الحشد العشائري قتل واصيب اخر بجروح جراء هجوم مسلح لعناصر داعش على نقطة امنية في قضاء مخمور".

وأضاف المصدر أن "الهجوم وقع على مقربة من قرية معيزيلة التابعة لقضاء مخمور في محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط ضحية واصابة اخرين بهجوم لداعش على الحشد في نينوى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط ضحية واصابة اخرين بهجوم لداعش على الحشد في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).