2021/08/10 | 00:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة سائرون النيابية، الاثنين، أن مخالفات دستورية "واضحة" ارتكبها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في ما يخص تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة.

النائب عن الكتلة، رياض المسعودي، قال في تصريح لـNRT عربية، ( 9 آب 2021)، إن "تحديد موعد اجراء الانتخابات يختلف بين المادة 56 والمادة 64 من قانون الانتخابات"، موضحا، أن "المادة 56 من قانون الانتخابات، تؤكد أن عمر مجلس النواب العراقي 4 سنوات تقويمية، في حين المادة 64 من القانون ذاته، تتكلم عن اجراء انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب نفسه، وأن رئيس الجمهورية هو من يحدد اجراء الانتخابات وليس رئيس مجلس الوزراء، الا أن رئيس مجلس الوزراء هو من حدد موعد إجراء الانتخابات، وهذه مخالفة دستورية واضحة".

وبالحديث عن انسحاب تياره من الانتخابات، قال المسعودي، "نلحظ ان بعض القوى السياسية بدأت تظهر وتحاول أن تربك الشارع العراقي وأن ترمي بضعفها الانتخابي وعدم قدرتها على التنافس الانتخابي مع الاخرين ، متخذة من التيار الصدري واعلانه الانسحاب من الانتخابات، مادة غنية اعلاميا للترويج اعلاميا للتواصل الجمهور وعقد المؤتمرات الاعلامية في اغلب المحافظات بسبب الرفض الجماهيري لها".

وأضاف، أن "هذه القوى السياسية حكمت العراق وامتلكت وزارات ومداراء عامين والمحافظات والدفاع والداخلية وجهاز المخابرات وهيئات مستقلة، لفترة ليست بالقليلة".

وفيما دعا المسعودي الى أنه "عليهم ان لا يتخذوا من التيار الصدري مادة للتواصل مع الجماهير"، ختم بالقول: "ما يجري اليوم هو مقدمات لتراجعات خطيرة قد نشهدها في المستقبل القريب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏ سائرون تشن هجوما على الحكومة وبعض المناوئين.. وتشخص ‏خروقات دستورية بتحديد موعد الانتخابات‎ ‎) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏ سائرون تشن هجوما على الحكومة وبعض المناوئين.. وتشخص ‏خروقات دستورية بتحديد موعد الانتخابات‎ ‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).