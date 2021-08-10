العائدون‭ ‬ذوو‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬يواجهون‭ ‬ضوابط‭ ‬الاحباط‭ ‬في‭ ‬بغداد‭  ‬

2021/08/10 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أروقة‭ ‬مهملة‭ ‬قذرة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ومسؤولون‭ ‬منقطعون‭ ‬عن‭ ‬التطور‭ ‬العالمي‭ ‬ بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬يعيش‭ ‬العراقيون‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الشهادات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬محنة‭ ‬مستمرة‭ ‬متواترة‭ ‬من‭ ‬عهد‭ ‬الى‭ ‬عهد‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬وزير‭ ‬جديد‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ويعودون‭ ‬محبطين‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬بصدد‭ ‬ترتيب‭ ‬أوضاع‭ ‬شهاداتهم‭ ‬للعمل‭ ‬او‭ ‬المكوث‭ ‬في‭ […]

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