2021/08/10 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أروقة مهملة قذرة في التعليم العالي ومسؤولون منقطعون عن التطور العالمي بغداد -عبدالحسين غزال يعيش العراقيون من أصحاب الشهادات العلمية في الخارج محنة مستمرة متواترة من عهد الى عهد مع كل وزير جديد للتعليم العالي في العراق، ويعودون محبطين بعد كل زيارة الى بغداد بصدد ترتيب أوضاع شهاداتهم للعمل او المكوث في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العائدون ذوو الشهادات العليا يواجهون ضوابط الاحباط في بغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العائدون ذوو الشهادات العليا يواجهون ضوابط الاحباط في بغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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