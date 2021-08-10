أمين بغداد: سنباشر بتطوير 6 محلات سكنية

2021/08/10 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلن أمين بغداد المعمار علاء معن، ان كوادر امانة العاصمة ستباشر بتطوير 6 محلات سكنية خلال الايام القليلة المقبلة.وذكر بيان لامانة بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "امين بغداد المعمار علاء معن أجرى جولة ميدانية للاطلاع على المراحل النهائية لاكساء وتطوير جزء من محلة ٣٠٧ حي الطيارين ضمن قاطع بلدية الاعظمية، وكذلك الاطلاع على المراحل الاولى لتطوير واكساء محلة ٦٥٧ في الغزالية و٦٤٣ في حي العدل ضمن قاطع بلدية المنصور ".وقال معن، بحسب البيان، ان " كوادر امانة بغداد في دائرة المشاريع وبلدية الاعظمية وبتدقيق من شركة ابن رشد الفاحصة بذلت جهودا كبيرة لانجاز اعمال تطوير محلة الطيارين وبمواصفات فنية عالية وستكون انطلاقة لمحلات اخرى في مدينة بغداد ".واضاف، انه "خلال الايام القليلة المقبلة سنباشر بتطوير (٦) محلات سكنية اهمها منطقة الفضيلية التي لم تشهد اي عملية تطوير سابقاً وكذلك تطوير (٣٥) محلة وشارع رئيس في طور الدراسة والتحليل في جانبي العاصمة ضمن مشروع نهضة بغداد ".وتابع، ان "لدينا تحدي للدخول بتطوير المناطق المكتظة سكانياً التي تعرف بالمناطق الشعبية لنجعلها نموذجا باعمال التطوير ".واكد معن، "ضرورة اتباع المواصفات الفنية العالية في عمليات التطوير والاكساء واخضاعها للفحص والتدقيق المستمر من قبل شركة ابن رشد العامة وهي خطوة جديدة تشهدها اعمال امانة بغداد حرصاً على توفير اعمال رصينة ترتقي بواقع مدينة بغداد ".

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