2021/08/10 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أطفال بلا بنادق"..مقتل 640 طفلا يمنيا في أول 6 أشهر من هذا العام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطفال بلا بنادق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطفال بلا بنادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).